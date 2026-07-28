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盤後速報 - 今國光(6209)下週(8月4日)除息0.5元，預估參考價63.2元

鉅亨網新聞中心

今國光(6209-TW)下週(8月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

以今日(7月28日)收盤價63.70元計算，預估參考價為63.2元，息值合計為0.5元，股息殖利率0.78%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月28日)收盤價做計算，僅提供參考）

今國光(6209-TW)所屬產業為光電業，主要業務為光學鏡片、光學鏡頭之製造。光學鏡片、光學鏡頭之買賣。近5日股價上漲5.81%，集中市場加權指數上漲2.79%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/08/04 63.70 0.49569 0.78% 0.0
2024/08/29 26.9 0.49988 1.86% 0.0
2023/08/09 28.7 0.69975 2.44% 0.0
2022/08/03 29.75 0.5 1.68% 0.0
2017/08/15 29.35 0.5 1.7% 0.0

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