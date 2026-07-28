鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-07-28 13:45

台股今 (28) 日殺聲隆隆，午盤後跌點一度超過 2000 點，上方多條均線已成重重反壓，而截至昨日，大盤融資維持率 150.23%、融資餘額 5687 億元，永豐金證券指出，以近期大盤走勢估算，平均跌 144 點少 1% 維持率，換算最差狀況是破 41250 點後可能會出現多殺多情況。

台股跌成這樣 散戶恐翻車 最差狀況是41200點附近齊發融資追繳令。(鉅亨網資料照)

中央銀行日前公告，統計至 6 月底台股融資餘額達 8035 億元，創歷史新高，儘管央行認為台灣人儲蓄多，並反映在證券劃撥存款餘額達 4 兆 4237 億元，但仍呼籲投資人要提高風險意識。

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永豐金證券分析，以本波修正計算，每下跌 144 點會少 1% 融資維持率，會造成券商發出追繳令的關鍵門檻 130% 是對應約 41250 點，也就是說，在最差情況下殺破 41250 點後可能會出現多殺多。

另一方面，聯準會即將於今明兩日召開的利率決策會議，則密切牽動外資動態，群益投顧分析，基於美國經濟仍強不需降息刺激、加上中東局勢不明，油價和終端物價仍高，預期本次會議暫時維持利率不變，後續依經濟走勢再做定奪。