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盤中速報 - 資訊服務類指數類股表現疲軟，跌幅2.06%，總成交額3.82億

鉅亨網新聞中心

台股今日資訊服務業類股表現疲軟，28日13:19相關指數下跌2.06%，總成交額3.82億元，大盤占比0.26%。

該產業上漲家數2、下跌家數29、平盤家數1。領跌個股虎門科技(6791-TW)28日13:11股價下跌4.5元，報100.0元，跌幅4.31%。

資訊服務類指數近5日上漲1.61%，櫃買市場加權指數上漲2.59%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 資訊服務類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +1.61% +2.59%
近一月 -7.57% -8.95%
近三月 -5.66% +0.28%
近六月 -7.72% +23.86%

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