盤中速報 - 資訊服務類指數類股表現疲軟，跌幅2.06%，總成交額3.82億
鉅亨網新聞中心
台股今日資訊服務業類股表現疲軟，28日13:19相關指數下跌2.06%，總成交額3.82億元，大盤占比0.26%。
該產業上漲家數2、下跌家數29、平盤家數1。領跌個股虎門科技(6791-TW)28日13:11股價下跌4.5元，報100.0元，跌幅4.31%。
資訊服務類指數近5日上漲1.61%，櫃買市場加權指數上漲2.59%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|資訊服務類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+1.61%
|+2.59%
|近一月
|-7.57%
|-8.95%
|近三月
|-5.66%
|+0.28%
|近六月
|-7.72%
|+23.86%
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