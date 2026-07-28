盤中速報 - 均豪(5443)大跌7.01%，報90.2元
鉅亨網新聞中心
均豪(5443-TW)28日13:15股價下跌6.8元，報90.2元，跌幅7.01%，成交1,277張。
均豪(5443-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為半導體製程暨檢測設備之設計製造買賣業務。顯示器製程設備與智動化整合系統之設計製造買賣業務。自動光學檢測設備之設計製造買賣業務。
近5日股價上漲2.86%，櫃買市場加權指數上漲2.59%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-111 張
- 外資買賣超：-69 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-42 張
- 融資增減：-153 張
- 融券增減：+58 張
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