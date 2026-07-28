鉅亨速報

盤中速報 - 華泰(2329)大跌7.09%，報41.3元

鉅亨網新聞中心

華泰(2329-TW)28日11:14股價下跌3.15元，報41.3元，跌幅7.09%，成交2,613張。

華泰(2329-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路、各種半導體零組件、各種電子、電腦及通訊線路板。電腦及通訊產品之硬體、軟體、系統及其週邊設備。前各項產品研究發展、設計、製造、裝配、加工、測試及售後服務。

近5日股價上漲1.48%，集中市場加權指數上漲2.79%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-2,621 張
  • 外資買賣超：-2,456 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-165 張
  • 融資增減：-120 張
  • 融券增減：+25 張

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌幅

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數41886.3-4.01%
華泰41.4-6.86%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱機會股

偏弱
華泰

80%

勝率

#下跌三黑K線

偏弱
華泰

80%

勝率

#法人看衰股

偏弱
華泰

80%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty