盤中速報 - 華泰(2329)大跌7.09%，報41.3元
鉅亨網新聞中心
華泰(2329-TW)28日11:14股價下跌3.15元，報41.3元，跌幅7.09%，成交2,613張。
華泰(2329-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路、各種半導體零組件、各種電子、電腦及通訊線路板。電腦及通訊產品之硬體、軟體、系統及其週邊設備。前各項產品研究發展、設計、製造、裝配、加工、測試及售後服務。
近5日股價上漲1.48%，集中市場加權指數上漲2.79%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2,621 張
- 外資買賣超：-2,456 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-165 張
- 融資增減：-120 張
- 融券增減：+25 張
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