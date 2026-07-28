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盤中速報 - 環宇-KY(4991)急拉3.26%報411.0元，成交1,004張

鉅亨網新聞中心

環宇-KY(4991-TW)近5分K漲速3.26%，28日09:07報411.0元，成交1,004張，今日跌幅為5.19％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

環宇-KY(4991-TW)近5日股價上漲24.57% ，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數 上漲 2.03%。櫃買市場加權指數 上漲 2.59%， 股價漲幅表現優於大盤 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-4,359 張
  • 外資買賣超：-3,904 張
  • 投信買賣超：-409 張
  • 自營商買賣超：-46 張
  • 融資增減：+1,602 張
  • 融券增減：+107 張


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集中市場加權指數42051.8-3.63%
環宇-KY423.5-2.31%

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