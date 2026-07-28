盤中速報 - 環宇-KY(4991)急拉3.26%報411.0元，成交1,004張
鉅亨網新聞中心
環宇-KY(4991-TW)近5分K漲速3.26%，28日09:07報411.0元，成交1,004張，今日跌幅為5.19％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
環宇-KY(4991-TW)近5日股價上漲24.57% ，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數 上漲 2.03%。櫃買市場加權指數 上漲 2.59%， 股價漲幅表現優於大盤 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-4,359 張
- 外資買賣超：-3,904 張
- 投信買賣超：-409 張
- 自營商買賣超：-46 張
- 融資增減：+1,602 張
- 融券增減：+107 張
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