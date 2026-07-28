盤中速報 - 電腦週邊類股表現疲軟，跌幅3.06%，總成交額676.79億
鉅亨網新聞中心
台股今日電腦及週邊設備業類股表現疲軟，28日09:04相關指數下跌3.06%，總成交額676.79億元，大盤占比9.15%。
該產業上漲家數14、下跌家數47、平盤家數3。領跌個股凌華(6166-TW)28日09:03股價下跌2元，報148.0元，跌幅1.33%。
電腦週邊近5日上漲10.55%，集中市場加權指數上漲2.79%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|電腦週邊
|集中市場加權指數
|近一週
|+10.55%
|+2.79%
|近一月
|+7.06%
|-2.1%
|近三月
|+11.7%
|+10.14%
|近六月
|+36.15%
|+35.02%
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