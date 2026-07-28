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盤中速報 - 電腦週邊類股表現疲軟，跌幅3.06%，總成交額676.79億

鉅亨網新聞中心

台股今日電腦及週邊設備業類股表現疲軟，28日09:04相關指數下跌3.06%，總成交額676.79億元，大盤占比9.15%。

該產業上漲家數14、下跌家數47、平盤家數3。領跌個股凌華(6166-TW)28日09:03股價下跌2元，報148.0元，跌幅1.33%。

電腦週邊近5日上漲10.55%，集中市場加權指數上漲2.79%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 電腦週邊 集中市場加權指數
近一週 +10.55% +2.79%
近一月 +7.06% -2.1%
近三月 +11.7% +10.14%
近六月 +36.15% +35.02%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數42074.73-3.57%
凌華144.5-3.67%

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