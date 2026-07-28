盤中速報 - 玻璃陶瓷類股表現疲軟，跌幅4.57%，總成交額11.53億
鉅亨網新聞中心
台股今日玻璃陶瓷類股表現疲軟，28日09:04相關指數下跌4.57%，總成交額11.53億元，大盤占比0.16%。
該產業上漲家數2、下跌家數2、平盤家數1。領跌個股和成(1810-TW)28日09:04股價下跌1.1元，報25.4元，跌幅4.15%。
玻璃陶瓷近5日下跌1.75%，集中市場加權指數上漲2.79%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|玻璃陶瓷
|集中市場加權指數
|近一週
|-1.75%
|+2.79%
|近一月
|-18.41%
|-2.1%
|近三月
|-14.48%
|+10.14%
|近六月
|+4.02%
|+35.02%
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