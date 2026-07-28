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盤中速報 - 玻璃陶瓷類股表現疲軟，跌幅4.57%，總成交額11.53億

鉅亨網新聞中心

台股今日玻璃陶瓷類股表現疲軟，28日09:04相關指數下跌4.57%，總成交額11.53億元，大盤占比0.16%。

該產業上漲家數2、下跌家數2、平盤家數1。領跌個股和成(1810-TW)28日09:04股價下跌1.1元，報25.4元，跌幅4.15%。

玻璃陶瓷近5日下跌1.75%，集中市場加權指數上漲2.79%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 玻璃陶瓷 集中市場加權指數
近一週 -1.75% +2.79%
近一月 -18.41% -2.1%
近三月 -14.48% +10.14%
近六月 +4.02% +35.02%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數42064.93-3.60%
和成25.55-3.58%

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