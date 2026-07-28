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盤中速報 - 光電類指數類股表現疲軟，跌幅2.9%，總成交額57.68億

鉅亨網新聞中心

台股今日光電業類股表現疲軟，28日09:03相關指數下跌2.9%，總成交額57.68億元，大盤占比3.46%。

該產業上漲家數19、下跌家數26、平盤家數3。領跌個股迎輝(3523-TW)28日09:03股價下跌0.1元，報16.7元，跌幅0.6%。

光電類指數近5日上漲2.95%，櫃買市場加權指數上漲2.59%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 光電類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +2.95% +2.59%
近一月 -7.66% -8.95%
近三月 +15.58% +0.28%
近六月 +2.09% +23.86%

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集中市場加權指數42061.67-3.60%
迎輝15.75-6.25%

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