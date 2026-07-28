盤中速報 - 光電類指數類股表現疲軟，跌幅2.9%，總成交額57.68億
鉅亨網新聞中心
台股今日光電業類股表現疲軟，28日09:03相關指數下跌2.9%，總成交額57.68億元，大盤占比3.46%。
該產業上漲家數19、下跌家數26、平盤家數3。領跌個股迎輝(3523-TW)28日09:03股價下跌0.1元，報16.7元，跌幅0.6%。
光電類指數近5日上漲2.95%，櫃買市場加權指數上漲2.59%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|光電類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+2.95%
|+2.59%
|近一月
|-7.66%
|-8.95%
|近三月
|+15.58%
|+0.28%
|近六月
|+2.09%
|+23.86%
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