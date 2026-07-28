盤中速報 - 電腦及週設類指數類股表現疲軟，跌幅4.11%，總成交額70.47億
鉅亨網新聞中心
台股今日電腦及週邊設備業類股表現疲軟，28日09:03相關指數下跌4.11%，總成交額70.47億元，大盤占比4.23%。
該產業上漲家數11、下跌家數30、平盤家數4。領跌個股泓格(3577-TW)28日09:03股價下跌8元，報128.0元，跌幅5.88%。
電腦及週設類指數近5日上漲5.86%，櫃買市場加權指數上漲2.59%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|電腦及週設類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+5.86%
|+2.59%
|近一月
|-8.06%
|-8.95%
|近三月
|+4.5%
|+0.28%
|近六月
|+22.85%
|+23.86%
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