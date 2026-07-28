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盤中速報 - 電腦及週設類指數類股表現疲軟，跌幅4.11%，總成交額70.47億

鉅亨網新聞中心

台股今日電腦及週邊設備業類股表現疲軟，28日09:03相關指數下跌4.11%，總成交額70.47億元，大盤占比4.23%。

該產業上漲家數11、下跌家數30、平盤家數4。領跌個股泓格(3577-TW)28日09:03股價下跌8元，報128.0元，跌幅5.88%。

電腦及週設類指數近5日上漲5.86%，櫃買市場加權指數上漲2.59%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 電腦及週設類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +5.86% +2.59%
近一月 -8.06% -8.95%
近三月 +4.5% +0.28%
近六月 +22.85% +23.86%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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