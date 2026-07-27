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盤後速報 - 皇普(2528)次交易(28)日除權1.5元，參考價19.13元

鉅亨網新聞中心

皇普(2528-TW)次交易(28)日將進行除權交易，其中每股配發股票股利1.5元。

首日參考價為19.13元，相較今日收盤價22.00元，權值合計為2.87元。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/28 22.00 0.0 0.0% 1.5
2026/03/26 26.95 1.5 5.57% 0.0
2025/07/30 0.0 0.0 0.0% 0.5
2025/03/13 45.25 2.0 4.42% 0.0
2024/04/02 46.9 0.49569 1.06% 0.0


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