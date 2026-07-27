盤後速報 - 皇普(2528)次交易(28)日除權1.5元，參考價19.13元
鉅亨網新聞中心
皇普(2528-TW)次交易(28)日將進行除權交易，其中每股配發股票股利1.5元。
首日參考價為19.13元，相較今日收盤價22.00元，權值合計為2.87元。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/28
|22.00
|0.0
|0.0%
|1.5
|2026/03/26
|26.95
|1.5
|5.57%
|0.0
|2025/07/30
|0.0
|0.0
|0.0%
|0.5
|2025/03/13
|45.25
|2.0
|4.42%
|0.0
|2024/04/02
|46.9
|0.49569
|1.06%
|0.0
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