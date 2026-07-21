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盤後速報 - 皇普(2528)下週(7月28日)除權1.5元，預估參考價19.26元

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皇普(2528-TW)下週(7月28日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利1.5元。

以今日(7月21日)收盤價22.15元計算，預估參考價為19.26元，權值合計為2.89元。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

皇普(2528-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。投資興闢都市計劃範圍內之停車場。餐廳、咖啡廳、旅館業務之經營。近5日股價上漲2.57%，集中市場加權指數下跌6.46%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/28 22.15 0.0 0.0% 1.5
2026/03/26 26.95 1.5 5.57% 0.0
2025/07/30 0.0 0.0 0.0% 0.5
2025/03/13 45.25 2.0 4.42% 0.0
2024/04/02 46.9 0.49569 1.06% 0.0

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