盤後速報 - 皇普(2528)下週(7月28日)除權1.5元，預估參考價19.26元
鉅亨網新聞中心
皇普(2528-TW)下週(7月28日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利1.5元。
以今日(7月21日)收盤價22.15元計算，預估參考價為19.26元，權值合計為2.89元。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
皇普(2528-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。投資興闢都市計劃範圍內之停車場。餐廳、咖啡廳、旅館業務之經營。近5日股價上漲2.57%，集中市場加權指數下跌6.46%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/28
|22.15
|0.0
|0.0%
|1.5
|2026/03/26
|26.95
|1.5
|5.57%
|0.0
|2025/07/30
|0.0
|0.0
|0.0%
|0.5
|2025/03/13
|45.25
|2.0
|4.42%
|0.0
|2024/04/02
|46.9
|0.49569
|1.06%
|0.0
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