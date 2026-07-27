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鑽全(1527-TW)下週(8月3日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
以今日(7月27日)收盤價34.00元計算，預估參考價為32.5元，息值合計為1.5元，股息殖利率4.41%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
鑽全(1527-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為氣動打釘機及各種氣動機械等之製造加工,裝配買賣.。建材加工,裝配買賣業務.。前各項有關產品零組件及五金零件之進出口貿易業務.。近5日股價上漲0.15%，集中市場加權指數上漲2.3%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/08/03
|34.00
|1.5
|4.41%
|0.0
|2025/08/04
|39.25
|2.2
|5.61%
|0.0
|2024/07/29
|43.7
|2.0
|4.58%
|0.0
|2023/08/24
|40.85
|2.4
|5.88%
|0.0
|2022/08/24
|43.85
|2.4
|5.47%
|0.0
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