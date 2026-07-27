盤中速報 - 其他電子類指數類股表現疲軟，跌幅2.03%，總成交額23.55億
鉅亨網新聞中心
台股今日其他電子業類股表現疲軟，27日11:19相關指數下跌2.03%，總成交額23.55億元，大盤占比2.26%。
該產業上漲家數12、下跌家數34、平盤家數2。領跌個股漢科(3402-TW)27日11:17股價下跌8元，報128.5元，跌幅5.86%。
其他電子類指數近5日下跌0.84%，櫃買市場加權指數下跌0.21%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|其他電子類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-0.84%
|-0.21%
|近一月
|-10.56%
|-9.06%
|近三月
|-10.11%
|-1.02%
|近六月
|+29.33%
|+24.77%
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