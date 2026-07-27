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盤中速報 - 其他電子類指數類股表現疲軟，跌幅2.03%，總成交額23.55億

鉅亨網新聞中心

台股今日其他電子業類股表現疲軟，27日11:19相關指數下跌2.03%，總成交額23.55億元，大盤占比2.26%。

該產業上漲家數12、下跌家數34、平盤家數2。領跌個股漢科(3402-TW)27日11:17股價下跌8元，報128.5元，跌幅5.86%。

其他電子類指數近5日下跌0.84%，櫃買市場加權指數下跌0.21%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 其他電子類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -0.84% -0.21%
近一月 -10.56% -9.06%
近三月 -10.11% -1.02%
近六月 +29.33% +24.77%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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