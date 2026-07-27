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盤中速報 - 電子通路類股表現疲軟，跌幅2.22%，總成交額33.30億

鉅亨網新聞中心

台股今日電子通路業類股表現疲軟，27日11:04相關指數下跌2.22%，總成交額33.30億元，大盤占比0.84%。

該產業上漲家數2、下跌家數17、平盤家數1。領跌個股蔚華科(3055-TW)27日11:04股價下跌12元，報123.5元，跌幅8.86%。

電子通路近5日上漲4.47%，集中市場加權指數上漲2.3%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 電子通路 集中市場加權指數
近一週 +4.47% +2.3%
近一月 -0.14% -2.06%
近三月 +11.69% +12.13%
近六月 +41.8% +36.15%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數43050.37-1.38%
蔚華科122.5-9.59%

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