盤中速報 - 電子通路類股表現疲軟，跌幅2.22%，總成交額33.30億
鉅亨網新聞中心
台股今日電子通路業類股表現疲軟，27日11:04相關指數下跌2.22%，總成交額33.30億元，大盤占比0.84%。
該產業上漲家數2、下跌家數17、平盤家數1。領跌個股蔚華科(3055-TW)27日11:04股價下跌12元，報123.5元，跌幅8.86%。
電子通路近5日上漲4.47%，集中市場加權指數上漲2.3%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|電子通路
|集中市場加權指數
|近一週
|+4.47%
|+2.3%
|近一月
|-0.14%
|-2.06%
|近三月
|+11.69%
|+12.13%
|近六月
|+41.8%
|+36.15%
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