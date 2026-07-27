盤中速報 - 生技醫療類股表現強勁，漲幅2.02%，總成交額14.38億
鉅亨網新聞中心
台股今日生技醫療業類股表現強勁，27日10:34相關指數上漲2.02%，總成交額14.38億元，大盤占比0.42%。
該產業上漲家數33、下跌家數24、平盤家數3。領漲個股ABC-KY(6598-TW)27日10:34股價上漲2.3元，報30.0元，漲幅8.3%。
生技醫療近5日下跌3.63%，集中市場加權指數上漲2.3%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|生技醫療
|集中市場加權指數
|近一週
|-3.63%
|+2.3%
|近一月
|+4.04%
|-2.06%
|近三月
|+23.86%
|+12.13%
|近六月
|+5.5%
|+36.15%
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