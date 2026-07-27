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盤中速報 - 生技醫療類股表現強勁，漲幅2.02%，總成交額14.38億

鉅亨網新聞中心

台股今日生技醫療業類股表現強勁，27日10:34相關指數上漲2.02%，總成交額14.38億元，大盤占比0.42%。

該產業上漲家數33、下跌家數24、平盤家數3。領漲個股ABC-KY(6598-TW)27日10:34股價上漲2.3元，報30.0元，漲幅8.3%。

生技醫療近5日下跌3.63%，集中市場加權指數上漲2.3%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 生技醫療 集中市場加權指數
近一週 -3.63% +2.3%
近一月 +4.04% -2.06%
近三月 +23.86% +12.13%
近六月 +5.5% +36.15%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數43134.47-1.19%
ABC-KY29.2+5.42%

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