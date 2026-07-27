盤中速報 - 創泓科技(7714)大跌8.91%，報158.5元
鉅亨網新聞中心
創泓科技(7714-TW)27日10:05股價下跌15.5元，報158.5元，跌幅8.91%，成交208張。
創泓科技(7714-TW)所屬產業為數位雲端，主要業務為網路資訊安全軟硬體銷售。數據安全、雲端防禦及資安管理監控服務。人力及技術教育訓練及AI語音辨識銷售。
近5日股價下跌4.13%，櫃買市場加權指數下跌0.21%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+143 張
- 外資買賣超：+55 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+88 張
- 融資增減：-145 張
- 融券增減：-2 張
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 創泓科技(7714)股價殺至跌停，跌停價157.0元，成交200張
- 盤中速報 - 創泓科技(7714)股價殺至跌停，跌停價181.0元，成交393張
- 盤中速報 - 創泓科技(7714)大跌7.46%，報186元
- 盤中速報 - 創泓科技(7714)股價拉至漲停，漲停價201.0元，成交232張
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇