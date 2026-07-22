盤中速報 - 創泓科技(7714)大跌7.46%，報186元
鉅亨網新聞中心
創泓科技(7714-TW)22日11:20股價下跌15元，報186.0元，跌幅7.46%，成交336張。
創泓科技(7714-TW)所屬產業為數位雲端，主要業務為網路資訊安全軟硬體銷售。數據安全、雲端防禦及資安管理監控服務。人力及技術教育訓練及AI語音辨識銷售。
近5日股價下跌0.5%，櫃買市場加權指數下跌6.25%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-18 張
- 外資買賣超：-51 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+33 張
- 融資增減：+335 張
- 融券增減：0 張
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