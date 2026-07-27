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外資近5日買超個股

鉅亨網新聞中心

1. 外資累計買超 5 日的股票
緯創 (3231-TW)、主動統一台股增長 (00981A-TW)、中鋼 (2002-TW)、凱基金 (2883-TW)、凱基台灣TOP50 (009816-TW)

2. 外資累計買超 4 日的股票
緯創 (3231-TW)、主動統一升級50 (00403A-TW)、主動統一台股增長 (00981A-TW)、中鋼 (2002-TW)、凱基金 (2883-TW)

3. 外資累計買超 3 日的股票
緯創 (3231-TW)、中鋼 (2002-TW)、主動統一升級50 (00403A-TW)、凱基金 (2883-TW)、主動統一台股增長 (00981A-TW)

4. 外資累計買超 2 日的股票
緯創 (3231-TW)、中鋼 (2002-TW)、凱基金 (2883-TW)、長榮航 (2618-TW)、遠東新 (1402-TW)


5. 外資當日 (24) 買超的股票
緯創 (3231-TW)、中鋼 (2002-TW)、凱基金 (2883-TW)、長榮航 (2618-TW)、遠東新 (1402-TW)
 


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緯創176-1.68%
中鋼19.35+1.04%
凱基金30.55-0.33%
長榮航41.95+3.07%
遠東新27.55+0.73%
主動統一台股增長27.4-0.51%
凱基台灣TOP5014.6-0.82%
主動統一升級509.58-0.52%

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偏強
緯創

73.91%

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