外資近5日買超個股
鉅亨網新聞中心
1. 外資累計買超 5 日的股票
緯創 (3231-TW)、主動統一台股增長 (00981A-TW)、中鋼 (2002-TW)、凱基金 (2883-TW)、凱基台灣TOP50 (009816-TW)
2. 外資累計買超 4 日的股票
緯創 (3231-TW)、主動統一升級50 (00403A-TW)、主動統一台股增長 (00981A-TW)、中鋼 (2002-TW)、凱基金 (2883-TW)
3. 外資累計買超 3 日的股票
緯創 (3231-TW)、中鋼 (2002-TW)、主動統一升級50 (00403A-TW)、凱基金 (2883-TW)、主動統一台股增長 (00981A-TW)
4. 外資累計買超 2 日的股票
緯創 (3231-TW)、中鋼 (2002-TW)、凱基金 (2883-TW)、長榮航 (2618-TW)、遠東新 (1402-TW)
5. 外資當日 (24) 買超的股票
緯創 (3231-TW)、中鋼 (2002-TW)、凱基金 (2883-TW)、長榮航 (2618-TW)、遠東新 (1402-TW)
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇