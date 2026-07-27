漲價頂不住了！輝達Vera Rubin NVL72 CPU記憶體直接砍半

AI投資「最壞情境」上演！美股兩大利空夾擊 後市走向如何？

《大賣空》貝瑞再出手放空AI！加碼輝達、美光、SOXX 直指AI需求恐是「融資假象」

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