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投信近5日買超個股

鉅亨網新聞中心

1. 投信累計買超 5 日的股票
台新新光金 (2887-TW)、華南金 (2880-TW)、彰銀 (2801-TW)、永豐金 (2890-TW)、第一金 (2892-TW)

2. 投信累計買超 4 日的股票
華南金 (2880-TW)、彰銀 (2801-TW)、台新新光金 (2887-TW)、第一金 (2892-TW)、永豐金 (2890-TW)

3. 投信累計買超 3 日的股票
華南金 (2880-TW)、台新新光金 (2887-TW)、彰銀 (2801-TW)、第一金 (2892-TW)、永豐金 (2890-TW)

4. 投信累計買超 2 日的股票
華南金 (2880-TW)、台新新光金 (2887-TW)、緯創 (3231-TW)、彰銀 (2801-TW)、大聯大 (3702-TW)


5. 投信當日 (24) 買超的股票
緯創 (3231-TW)、大聯大 (3702-TW)、華南金 (2880-TW)、遠東新 (1402-TW)、上海商銀 (5876-TW)
 


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台新新光金34.25+0.29%
華南金40.5-0.49%
彰銀24.5+0.62%
永豐金39.2+1.69%
第一金34.1-0.58%
緯創174-2.79%
大聯大118+0.43%
遠東新27.55+0.73%
上海商銀46.35+0.43%

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