盤中速報 - Saga大漲8.91%，報0.01美元
鉅亨網新聞中心
Saga(SAGA)在過去 24 小時內漲幅超過8.91%，最新價格0.01美元，總成交量達0.03億美元，總市值0.05億美元，目前市值排名第 205 名。
近 1 日最高價：0.01美元，近 1 日最低價：0.01美元，流通供給量：367,417,329。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+15.67%
- 近 1 月：+8.65%
- 近 3 月：-17.70%
- 近 6 月：-68.94%
- 今年以來：-76.64%
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