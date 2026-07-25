鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過24.69億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2026-07-25 17:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；ATA(ATA)24小時漲幅53.8%。

24小時跌幅：DEXE(DEXE)24小時跌幅144%；Prometeus(PROM)24小時跌幅22.8%；UTK(UTK)24小時跌幅16.2%。

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近一週漲幅：DEXE(DEXE)近一週漲幅89%；Yield Guild Games(YGG)近一週漲幅17.1%；拳王幣(STX)近一週漲幅12.8%。