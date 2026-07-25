鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過24.69億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
鉅亨網新聞中心
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格63,873.34美元，24小時漲跌幅-1.79%；以太幣(ETH)現報價格1,854.24美元，24小時漲跌幅-1.50%。
亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達24.69億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達9.94億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達2.94億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；ATA(ATA)24小時漲幅53.8%。
24小時跌幅：DEXE(DEXE)24小時跌幅144%；Prometeus(PROM)24小時跌幅22.8%；UTK(UTK)24小時跌幅16.2%。
近一週漲幅：DEXE(DEXE)近一週漲幅89%；Yield Guild Games(YGG)近一週漲幅17.1%；拳王幣(STX)近一週漲幅12.8%。
近一週跌幅：Prometeus(PROM)近一週跌幅35.6%；1INCH(1INCH)近一週跌幅16.4%；Saga(SAGA)近一週跌幅15.7%。
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過27.29億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
- 鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過21.53億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
- 鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過22.5億美元，NFPrompt Token(NFP)24小時漲幅達66.2%
- 鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過21.43億美元，NFPrompt Token(NFP)24小時漲幅達66.2%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇