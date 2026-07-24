鉅亨速報 - Factset 最新調查：Popular Inc.(BPOP-US)EPS預估上修至15.75元，預估目標價為192.50元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Popular Inc.(BPOP-US)做出2026年EPS預估：中位數由15.09元上修至15.75元，其中最高估值16.73元，最低估值15元，預估目標價為192.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|16.73(15.93)
|18.41
|19.05
|最低值
|15(14.5)
|16.55
|18.77
|平均值
|15.74(15.1)
|17.25
|18.91
|中位數
|15.75(15.09)
|17.1
|18.91
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|38.40億
|40.07億
|37.85億
|最低值
|33.95億
|35.20億
|37.14億
|平均值
|35.79億
|37.18億
|37.50億
|中位數
|34.61億
|36.30億
|37.49億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|11.46
|14.63
|7.52
|8.56
|12.30
|營業收入
|27.55億
|31.11億
|39.11億
|43.50億
|44.54億
詳細資訊請看美股內頁：
Popular Inc.(BPOP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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