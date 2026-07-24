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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Popular Inc.(BPOP-US)EPS預估上修至15.75元，預估目標價為192.50元

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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Popular Inc.(BPOP-US)做出2026年EPS預估：中位數由15.09元上修至15.75元，其中最高估值16.73元，最低估值15元，預估目標價為192.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值16.73(15.93)18.4119.05
最低值15(14.5)16.5518.77
平均值15.74(15.1)17.2518.91
中位數15.75(15.09)17.118.91

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值38.40億40.07億37.85億
最低值33.95億35.20億37.14億
平均值35.79億37.18億37.50億
中位數34.61億36.30億37.49億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS11.4614.637.528.5612.30
營業收入27.55億31.11億39.11億43.50億44.54億

詳細資訊請看美股內頁：
Popular Inc.(BPOP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSBPOP

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