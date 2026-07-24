鉅亨速報 - Factset 最新調查：新韓金融集團(SHG-US)EPS預估上修至8.27元，預估目標價為89.15元
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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對新韓金融集團(SHG-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.07元上修至8.27元，其中最高估值8.75元，最低估值7.33元，預估目標價為89.15元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.75(8.75)
|10.2
|10.98
|最低值
|7.33(7.33)
|7.82
|7.69
|平均值
|8.15(8.1)
|8.85
|9.44
|中位數
|8.27(8.07)
|8.77
|9.65
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|118.97億
|128.39億
|135.59億
|最低值
|106.09億
|111.45億
|110.71億
|平均值
|113.15億
|118.77億
|122.90億
|中位數
|112.61億
|117.10億
|122.61億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|6.38
|6.54
|6.16
|6.19
|6.90
|營業收入
|232.81億
|252.97億
|278.50億
|283.75億
|273.30億
詳細資訊請看美股內頁：
新韓金融集團(SHG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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