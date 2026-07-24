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鉅亨速報 - Factset 最新調查：新韓金融集團(SHG-US)EPS預估上修至8.27元，預估目標價為89.15元

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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對新韓金融集團(SHG-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.07元上修至8.27元，其中最高估值8.75元，最低估值7.33元，預估目標價為89.15元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值8.75(8.75)10.210.98
最低值7.33(7.33)7.827.69
平均值8.15(8.1)8.859.44
中位數8.27(8.07)8.779.65

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值118.97億128.39億135.59億
最低值106.09億111.45億110.71億
平均值113.15億118.77億122.90億
中位數112.61億117.10億122.61億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS6.386.546.166.196.90
營業收入232.81億252.97億278.50億283.75億273.30億

詳細資訊請看美股內頁：
新韓金融集團(SHG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSHG

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