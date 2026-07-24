鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-24 17:04

投資台灣事務所今（24）日通過 4 家企業擴大投資台灣，包含台商回台方案的台灣櫻花 (9911-TW)、聯華林德，第二度參與根留企業方案的竹科某光學半導體公司，以及中小企業方案的某茶業公司。截至目前，投資台灣三大方案已吸引 1791 家企業約 2 兆 7296 億元投資，預估創造 16 萬 7954 個本國就業機會，後續尚有 20 家廠商排隊待審。

台灣櫻花為全台最大的廚衛品牌，因應全球供應鏈重組、智慧製造及淨零轉型趨勢，再次申請台商回台方案，預計投資新台幣 10 億餘元，於台中建置現代化智慧工廠。新廠將導入精實生產理念，整合智慧製造設備、自動化生產系統、製造執行系統及企業資源規劃系統等數位化管理平台，全面提升生產效率與供應鏈管理能力。

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聯華林德氣體工業為台灣主要工業氣體廠商，再次申請台商回台，規劃於中科興建新廠並於台南廠區擴增產線，總投資金額約 113 億餘元，預計可新增近百個本國就業機會。本次投資聚焦 AI 智慧化應用與節能轉型，導入智慧生產管理系統並採購綠電，除可提升國內工業氣體自主供應能力外，亦鞏固台灣在全球半導體產業中的重要地位。