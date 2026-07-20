盤中速報 - 竹陞科技(6739)急拉4.07%報1145.0元，成交164張
鉅亨網新聞中心
竹陞科技(6739-TW)近5分K漲速4.07%，20日09:53報1145.0元，成交164張，今日漲幅為2.23％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
竹陞科技(6739-TW)近5日股價上漲6.16% ，所屬產業為其他電子業，相關其他電子類指數 下跌 8.43%。櫃買市場加權指數 下跌 10.95%， 股價漲幅表現優於大盤 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+72 張
- 外資買賣超：+27 張
- 投信買賣超：+11 張
- 自營商買賣超：+34 張
- 融資增減：-73 張
- 融券增減：0 張
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