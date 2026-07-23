鉅亨速報 - Factset 最新調查：Reliance鋼鋁(RS-US)EPS預估上修至20.5元，預估目標價為394.00元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Reliance鋼鋁(RS-US)做出2026年EPS預估：中位數由20.07元上修至20.5元，其中最高估值22.64元，最低估值18.78元，預估目標價為394.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|22.64(21.43)
|23.45
|22.3
|14.87
|最低值
|18.78(18.78)
|20.24
|16.64
|14.87
|平均值
|20.73(20.11)
|21.51
|20.13
|14.87
|中位數
|20.5(20.07)
|21.33
|20.79
|14.87
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|174.92億
|171.05億
|169.07億
|146.59億
|最低值
|158.93億
|155.52億
|149.34億
|146.59億
|平均值
|165.89億
|164.19億
|162.66億
|146.59億
|中位數
|163.86億
|165.54億
|166.10億
|146.59億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|21.97
|29.92
|22.64
|15.56
|13.98
|營業收入
|140.93億
|170.25億
|148.06億
|138.35億
|142.94億
詳細資訊請看美股內頁：
Reliance鋼鋁(RS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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