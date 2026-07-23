鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Reliance鋼鋁(RS-US)EPS預估上修至20.5元，預估目標價為394.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Reliance鋼鋁(RS-US)做出2026年EPS預估：中位數由20.07元上修至20.5元，其中最高估值22.64元，最低估值18.78元，預估目標價為394.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值22.64(21.43)23.4522.314.87
最低值18.78(18.78)20.2416.6414.87
平均值20.73(20.11)21.5120.1314.87
中位數20.5(20.07)21.3320.7914.87

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值174.92億171.05億169.07億146.59億
最低值158.93億155.52億149.34億146.59億
平均值165.89億164.19億162.66億146.59億
中位數163.86億165.54億166.10億146.59億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS21.9729.9222.6415.5613.98
營業收入140.93億170.25億148.06億138.35億142.94億

詳細資訊請看美股內頁：
Reliance鋼鋁(RS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSRS

相關行情

台股首頁我要存股
Reliance鋼鋁386.21+0.73%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty