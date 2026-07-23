鉅亨速報 - Factset 最新調查：CSX運輸(CSX-US)EPS預估上修至2元，預估目標價為54.00元
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根據FactSet最新調查，共24位分析師，對CSX運輸(CSX-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.95元上修至2元，其中最高估值2.05元，最低估值1.92元，預估目標價為54.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.05(2.02)
|2.45
|2.7
|2.89
|最低值
|1.92(1.9)
|2.15
|2.26
|2.59
|平均值
|2(1.96)
|2.27
|2.51
|2.75
|中位數
|2(1.95)
|2.25
|2.5
|2.77
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|154.45億
|163.44億
|171.22億
|178.55億
|最低值
|148.83億
|154.54億
|159.51億
|167.23億
|平均值
|151.51億
|159.19億
|164.39億
|171.41億
|中位數
|151.91億
|158.86億
|163.84億
|169.93億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.68
|1.95
|1.85
|1.79
|1.54
|營業收入
|125.22億
|148.53億
|146.57億
|145.40億
|140.92億
詳細資訊請看美股內頁：
CSX運輸(CSX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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