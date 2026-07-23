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鉅亨速報 - Factset 最新調查：CSX運輸(CSX-US)EPS預估上修至2元，預估目標價為54.00元

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根據FactSet最新調查，共24位分析師，對CSX運輸(CSX-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.95元上修至2元，其中最高估值2.05元，最低估值1.92元，預估目標價為54.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.05(2.02)2.452.72.89
最低值1.92(1.9)2.152.262.59
平均值2(1.96)2.272.512.75
中位數2(1.95)2.252.52.77

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值154.45億163.44億171.22億178.55億
最低值148.83億154.54億159.51億167.23億
平均值151.51億159.19億164.39億171.41億
中位數151.91億158.86億163.84億169.93億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.681.951.851.791.54
營業收入125.22億148.53億146.57億145.40億140.92億

詳細資訊請看美股內頁：
CSX運輸(CSX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股市場預估EPSCSX

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