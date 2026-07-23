換日元先等等？日元遭美元買盤壓制 市場預期將貶到170
鉅亨網新聞中心
日元兌美元匯率近日貶破 1 美元兌 163 日元，創下 1986 年 12 月以來、近 40 年新低。此波跌勢主要來自美元買盤增強與日元賣壓同步升溫，美伊衝突升高推升避險資金流向美元，加上市場憂心日本高市政權擴張財政支出、延續寬鬆貨幣政策，進一步削弱日元走勢。在多重利空夾擊下，市場甚至開始預期日元恐進一步下探 170 關卡。
此前由於市場預期日本政府與日本銀行將實施外匯干預，部分投資人曾試圖買入日元，而本次的劇烈下跌則被認為是由這些投資人的停損賣單所引發。
日本國內銀行的外匯交易員指出，當前的市場走勢已經難以抗衡，預計日元將進一步貶值的市場參與者正在不斷增加。
匯率走弱的背後，同時存在著美元與日元各自的宏觀驅動因素。在美元方面，由於美國與伊朗再次發生衝突，雙方先前關於結束戰鬥的備忘錄事實上破裂，市場擔憂中東局勢進一步陷入泥潭，推動「避險買入美元」的交易再次升溫。
同時，國際原油價格指標的西德州中質原油期貨價格升至每桶 88 美元區間，創下 1 個月來的高點。
由於市場預期通膨壓力高漲，將促使美國聯邦儲備委員會推進升息，美國 2 年期公債殖利率也攀升至 4.26% 區間，創下 1 年 5 個月以來的最高水平，進一步吸引了強勁的美元買盤。
由於日本在原油領域高度依賴進口，油價上漲使市場意識到貿易收支可能再度惡化，從而加劇了買入美元、賣出日元的趨勢。
另一方面，日元自身面臨的沉重負擔也浮現檯面。周一日本內閣會議通過包含「經濟財政運營與改革基本方針」，日元匯率進一步跌至 1 美元兌 163 日元區間。
高市執政下的首個方針重點突出了向積極財政轉型的方向，截至上年一直沿用的「財政健全化」表述被換成了財政的「可持續性」。
儘管後續修訂版本在註腳中加入了「貨幣政策的具體手段交由日本央行自主決定」的內容，但多數觀點認為，鑑於高市政權傾向積極財政政策與寬鬆的貨幣政策，日元的拋售壓力仍將持續。
野村證券資深利率策略師岩下真理分析稱，若匯率在央行升息前觸及 1 美元兌 165 日元，日本央行可能為了爭取時間而啟動外匯干預。
SBIFX Trade 高級顧問齋藤裕司則指出，若遲遲不實施干預，想要遏制日元貶值就需靠日本央行推出超預期升息。
日本財務大臣片山皋月雖表示，將隨時採取恰當且堅決的應對措施，但市場普遍認為干預無法從根本解決問題。
理索納銀行市場交易室顧問中里信介更直言，必須將匯率跌至 1 美元兌 170 日元視為具備現實可能性的情景納入考量，市場對於美元走強與日元走弱大趨勢延續的警戒情緒難以消除。
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