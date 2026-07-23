鉅亨網新聞中心 2026-07-23 15:10

日元兌美元匯率近日貶破 1 美元兌 163 日元，創下 1986 年 12 月以來、近 40 年新低。此波跌勢主要來自美元買盤增強與日元賣壓同步升溫，美伊衝突升高推升避險資金流向美元，加上市場憂心日本高市政權擴張財政支出、延續寬鬆貨幣政策，進一步削弱日元走勢。在多重利空夾擊下，市場甚至開始預期日元恐進一步下探 170 關卡。

換日元先等等？日元遭美元買盤壓制 市場預期將貶到170。(圖:shutterstock)

7 月以來，日元匯率原本在 1 美元兌 162 日元附近窄幅波動，但這項平衡在周一 (21 日) 遭到打破。

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同時，國際原油價格指標的西德州中質原油期貨價格升至每桶 88 美元區間，創下 1 個月來的高點。

由於市場預期通膨壓力高漲，將促使美國聯邦儲備委員會推進升息，美國 2 年期公債殖利率也攀升至 4.26% 區間，創下 1 年 5 個月以來的最高水平，進一步吸引了強勁的美元買盤。

另一方面，日元自身面臨的沉重負擔也浮現檯面。周一日本內閣會議通過包含「經濟財政運營與改革基本方針」，日元匯率進一步跌至 1 美元兌 163 日元區間。

高市執政下的首個方針重點突出了向積極財政轉型的方向，截至上年一直沿用的「財政健全化」表述被換成了財政的「可持續性」。

受日元拋售與美元買盤的加乘影響，日元在交易量大的十大發達經濟體貨幣中表現最弱，近兩週兌美元貶值 0.6% 居於墊底。

面對持續貶值的日元，未來的焦點在於日本是否會實施買進日元的匯率干預，以及日本央行下一輪升息的時間點。

野村證券資深利率策略師岩下真理分析稱，若匯率在央行升息前觸及 1 美元兌 165 日元，日本央行可能為了爭取時間而啟動外匯干預。

SBIFX Trade 高級顧問齋藤裕司則指出，若遲遲不實施干預，想要遏制日元貶值就需靠日本央行推出超預期升息。

日本財務大臣片山皋月雖表示，將隨時採取恰當且堅決的應對措施，但市場普遍認為干預無法從根本解決問題。