盤中速報 - 台勝科(3532)大跌7.05%，報435元
鉅亨網新聞中心
台勝科(3532-TW)23日10:14股價下跌33元，報435.0元，跌幅7.05%，成交9,659張。
台勝科(3532-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為矽晶圓電子材料之製造及銷售進出口業務。前項原材料之買賣及進出口業務。除許可業務外，得經營非法令非禁止或限制之業務。
近5日股價下跌10.52%，集中市場加權指數下跌1.77%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+666 張
- 外資買賣超：-1,416 張
- 投信買賣超：+3,086 張
- 自營商買賣超：-1,004 張
- 融資增減：-466 張
- 融券增減：+330 張
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