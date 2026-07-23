鉅亨速報

盤中速報 - 台勝科(3532)大跌7.05%，報435元

鉅亨網新聞中心

台勝科(3532-TW)23日10:14股價下跌33元，報435.0元，跌幅7.05%，成交9,659張。

台勝科(3532-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為矽晶圓電子材料之製造及銷售進出口業務。前項原材料之買賣及進出口業務。除許可業務外，得經營非法令非禁止或限制之業務。

近5日股價下跌10.52%，集中市場加權指數下跌1.77%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+666 張
  • 外資買賣超：-1,416 張
  • 投信買賣超：+3,086 張
  • 自營商買賣超：-1,004 張
  • 融資增減：-466 張
  • 融券增減：+330 張

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌幅

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數44614.61-0.47%
台勝科429.5-8.23%

鉅亨贏指標

了解更多

#均線指標下殺

中強短弱
台勝科

82.14%

勝率

#極短線弱勢

中強短弱
台勝科

82.14%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty