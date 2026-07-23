盤中速報 - 其他電子類股表現強勁，漲幅2.09%，總成交額176.12億
鉅亨網新聞中心
台股今日其他電子業類股表現強勁，23日10:04相關指數上漲2.09%，總成交額176.12億元，大盤占比4.35%。
該產業上漲家數20、下跌家數16、平盤家數8。領漲個股汎銓(6830-TW)23日10:03股價上漲19元，報389.5元，漲幅5.13%。
其他電子近5日上漲3.78%，集中市場加權指數下跌1.77%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|其他電子
|集中市場加權指數
|近一週
|+3.78%
|-1.77%
|近一月
|-5.85%
|-6.11%
|近三月
|+8.08%
|+18.34%
|近六月
|+25.31%
|+41.2%
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