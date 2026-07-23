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盤中速報 - 其他電子類股表現強勁，漲幅2.09%，總成交額176.12億

鉅亨網新聞中心

台股今日其他電子業類股表現強勁，23日10:04相關指數上漲2.09%，總成交額176.12億元，大盤占比4.35%。

該產業上漲家數20、下跌家數16、平盤家數8。領漲個股汎銓(6830-TW)23日10:03股價上漲19元，報389.5元，漲幅5.13%。

其他電子近5日上漲3.78%，集中市場加權指數下跌1.77%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 其他電子 集中市場加權指數
近一週 +3.78% -1.77%
近一月 -5.85% -6.11%
近三月 +8.08% +18.34%
近六月 +25.31% +41.2%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數44647.07-0.40%

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