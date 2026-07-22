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根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Equinor ASA - ADR(EQNR-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.93元上修至5.08元，其中最高估值5.89元，最低估值4.36元，預估目標價為33.65元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.89(5.82)
|5.29
|4.76
|4.32
|最低值
|4.36(4.48)
|2.83
|2.75
|2.81
|平均值
|5.05(5.01)
|3.9
|3.6
|3.51
|中位數
|5.08(4.93)
|3.98
|3.62
|3.58
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1,351.98億
|1,342.98億
|1,169.07億
|1,105.32億
|最低值
|651.95億
|555.14億
|472.55億
|823.28億
|平均值
|1,157.77億
|1,036.46億
|988.72億
|928.52億
|中位數
|1,180.38億
|1,065.62億
|1,024.06億
|868.00億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.63
|9.07
|3.93
|3.11
|1.95
|營業收入
|874.99億
|1,492.15億
|1,069.57億
|1,021.12億
|1,061.56億
詳細資訊請看美股內頁：
Equinor ASA - ADR(EQNR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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