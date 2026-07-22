鉅亨速報 - Factset 最新調查：Interactive Brokers Group Inc - Class AIBKR-US的目標價調升至109元，幅度約3.81%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Interactive Brokers Group Inc - Class A(IBKR-US)提出目標價估值：中位數由105元上修至109元，調升幅度3.81%。其中最高估值122元，最低估值80元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予Interactive Brokers Group Inc - Class A評價：積極樂觀11位、保持中立2位、保守悲觀1位。
Interactive Brokers Group Inc - Class A今(23日)收盤價為93.94元。近5日股價下跌3.81%，標普指數下跌0.46%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Interactive Brokers Group Inc - Class A(IBKR-US)EPS預估上修至2.72元，預估目標價為108.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Interactive Brokers Group Inc - Class A(IBKR-US)EPS預估上修至2.6元，預估目標價為102.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Interactive Brokers Group Inc - Class AIBKR-US的目標價調升至99.9元，幅度約7.42%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Interactive Brokers Group Inc - Class AIBKR-US的目標價調升至93元，幅度約3.33%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇