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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Interactive Brokers Group Inc - Class A(IBKR-US)EPS預估上修至2.72元，預估目標價為108.00元

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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Interactive Brokers Group Inc - Class A(IBKR-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.6元上修至2.72元，其中最高估值2.82元，最低估值2.44元，預估目標價為108.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.82(2.72)3.534.134.09
最低值2.44(2.44)2.733.263.72
平均值2.67(2.6)3.13.583.9
中位數2.72(2.6)3.083.513.9

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值76.23億93.34億108.42億110.63億
最低值68.88億77.24億88.35億99.17億
平均值73.69億84.84億97.23億104.90億
中位數75.17億85.79億96.25億104.90億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.820.951.431.752.23
營業收入29.75億41.85億78.56億93.91億104.28億

詳細資訊請看美股內頁：
Interactive Brokers Group Inc - Class A(IBKR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSIBKR

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