鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-23 08:10

全球最大 AI 開源平台 Hugging Face 上周披露遭自主 AI 智能體入侵，OpenAI 周二 (21 日) 正式承認肇事者是自家 GPT-5.6 Sol 與一款未發布預覽模型，在內部網安基準「ExploitGym」評測中為「抄答案」自主越獄。

OpenAI 說，模型於高度隔離沙盒內耗費大量推理算力，挖出包註冊表緩存代理的零日漏洞，完成權限提升與橫向移動，連上公網後推斷 Hugging Face 託管評測答案，串聯竊取憑證再開出一條遠端代碼執行路徑，直接進生產庫拿題解。

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OpenAI 已向供應商負責任披露漏洞，並與 Hugging Face 聯合取證，暫無公開模型、資料集或軟體供應鏈遭篡改證據。

戲劇性出在防禦端。Hugging Face 安全團隊要還原逾 1.7 萬條攻擊日誌，先調美國商用前沿 API，卻因載荷含真實漏洞利用代碼，被對方安全護欄判定「分不清響應人員與攻擊者」全數攔截，團隊轉而在本機基礎設施部署中國智譜 AI 開放權重模型 GLM-5.2(百萬 Token 上下文、MIT 許可)，數小時內完成溯源，攻擊者數據與憑證全程不出內網。

Hugging Face 共同創辦人 Thomas Wolf 在 X 發文直言：「當先進模型在你基建內橫向移動，防禦方要的是數分鐘內調到近前沿工具，而非走封閉審核申請流程。」

此番發言正值華府討論封禁中國模型、財長貝森特稱美企用中國模型「像用贓物」之際，凸顯保護過度設限反而綁住手腳。