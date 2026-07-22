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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Range資源-路易斯安那(RRC-US)EPS預估上修至3.97元，預估目標價為44.50元

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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Range資源-路易斯安那(RRC-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.9元上修至3.97元，其中最高估值5.23元，最低估值3.48元，預估目標價為44.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.23(4.88)7.448.8310.39
最低值3.48(3.48)2.943.474.63
平均值3.98(3.95)4.094.746.79
中位數3.97(3.9)3.974.515.36

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值38.73億44.80億48.26億51.96億
最低值32.69億33.18億34.20億41.03億
平均值34.98億36.70億38.84億46.50億
中位數34.86億35.96億38.23億46.50億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.614.693.571.092.74
營業收入35.80億53.35億25.53億23.60億29.94億

詳細資訊請看美股內頁：
Range資源-路易斯安那(RRC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSRRC

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