鉅亨速報 - Factset 最新調查：3M(MMM-US)EPS預估上修至8.9元，預估目標價為190.00元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對3M(MMM-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.73元上修至8.9元，其中最高估值9.04元，最低估值8.65元，預估目標價為190.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|9.04(8.9)
|10.46
|11.17
|11.57
|最低值
|8.65(8.6)
|9.28
|9.79
|10.6
|平均值
|8.85(8.74)
|9.67
|10.46
|11.14
|中位數
|8.9(8.73)
|9.65
|10.48
|11.25
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|256.20億
|268.93億
|280.07億
|287.33億
|最低值
|250.02億
|257.11億
|262.63億
|274.47億
|平均值
|253.03億
|263.01億
|273.15億
|280.97億
|中位數
|253.04億
|264.24億
|274.15億
|281.10億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|10.12
|10.18
|-12.63
|7.55
|6.00
|營業收入
|353.55億
|342.29億
|326.81億
|245.75億
|249.48億
詳細資訊請看美股內頁：
3M(MMM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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