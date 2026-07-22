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鉅亨速報 - Factset 最新調查：3M(MMM-US)EPS預估上修至8.9元，預估目標價為190.00元

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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對3M(MMM-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.73元上修至8.9元，其中最高估值9.04元，最低估值8.65元，預估目標價為190.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值9.04(8.9)10.4611.1711.57
最低值8.65(8.6)9.289.7910.6
平均值8.85(8.74)9.6710.4611.14
中位數8.9(8.73)9.6510.4811.25

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值256.20億268.93億280.07億287.33億
最低值250.02億257.11億262.63億274.47億
平均值253.03億263.01億273.15億280.97億
中位數253.04億264.24億274.15億281.10億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS10.1210.18-12.637.556.00
營業收入353.55億342.29億326.81億245.75億249.48億

詳細資訊請看美股內頁：
3M(MMM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMMM

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