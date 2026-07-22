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鉅亨速報 - Factset 最新調查：孩之寶(HAS-US)EPS預估上修至6.15元，預估目標價為110.00元

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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對孩之寶(HAS-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.98元上修至6.15元，其中最高估值6.29元，最低估值5.78元，預估目標價為110.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6.29(6.17)6.827.947.48
最低值5.78(5.78)6.166.57.48
平均值6.07(5.98)6.477.077.48
中位數6.15(5.98)6.447.017.48

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值52.23億55.12億56.54億56.87億
最低值49.53億52.38億53.00億56.87億
平均值50.30億53.76億54.93億56.87億
中位數50.32億53.86億55.11億56.87億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.101.46-10.732.75-2.30
營業收入64.19億58.54億50.03億41.38億47.00億

詳細資訊請看美股內頁：
孩之寶(HAS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSHAS

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