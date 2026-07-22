鉅亨速報 - Factset 最新調查：孩之寶(HAS-US)EPS預估上修至6.15元，預估目標價為110.00元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對孩之寶(HAS-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.98元上修至6.15元，其中最高估值6.29元，最低估值5.78元，預估目標價為110.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6.29(6.17)
|6.82
|7.94
|7.48
|最低值
|5.78(5.78)
|6.16
|6.5
|7.48
|平均值
|6.07(5.98)
|6.47
|7.07
|7.48
|中位數
|6.15(5.98)
|6.44
|7.01
|7.48
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|52.23億
|55.12億
|56.54億
|56.87億
|最低值
|49.53億
|52.38億
|53.00億
|56.87億
|平均值
|50.30億
|53.76億
|54.93億
|56.87億
|中位數
|50.32億
|53.86億
|55.11億
|56.87億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.10
|1.46
|-10.73
|2.75
|-2.30
|營業收入
|64.19億
|58.54億
|50.03億
|41.38億
|47.00億
詳細資訊請看美股內頁：
孩之寶(HAS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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