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盤後速報 - 五福(2745)次交易(23)日除息7.5元，參考價95.5元

鉅亨網新聞中心

五福(2745-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利7.5元。

首日參考價為95.5元，相較今日收盤價103.00元，息值合計為7.5元，股息殖利率7.28%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/23 103.00 7.5 7.28% 0.0
2025/09/11 121.0 6.5 5.37% 0.0
2024/08/15 95.1 3.5 3.68% 0.0
2020/08/19 15.6 0.3 1.92% 0.0
2019/08/08 20.1 0.3 1.49% 0.0


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