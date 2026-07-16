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盤後速報 - 五福(2745)下週(7月23日)除息7.5元，預估參考價96.0元

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五福(2745-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利7.5元。

以今日(7月16日)收盤價103.50元計算，預估參考價為96.0元，息值合計為7.5元，股息殖利率7.25%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

五福(2745-TW)所屬產業為觀光餐旅，主要業務為提供國.內外旅客團體旅遊商品或居間勞務銷售與服務。近5日股價下跌1.9%，櫃買市場加權指數下跌1.18%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/23 103.50 7.5 7.25% 0.0
2025/09/11 121.0 6.5 5.37% 0.0
2024/08/15 95.1 3.5 3.68% 0.0
2020/08/19 15.6 0.3 1.92% 0.0
2019/08/08 20.1 0.3 1.49% 0.0

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五福103.5+0.00%

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