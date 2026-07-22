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盤後速報 - 精技(2414)次交易(23)日除息3元，參考價54.3元

鉅亨網新聞中心

精技(2414-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。

首日參考價為54.3元，相較今日收盤價57.30元，息值合計為3.0元，股息殖利率5.24%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/23 57.30 3.0 5.24% 0.0
2025/07/24 44.35 2.5 5.64% 0.0
2024/07/25 40.3 2.2 5.46% 0.0
2023/07/25 37.25 2.5 6.71% 0.0
2022/07/25 34.1 2.8 8.21% 0.0


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