盤後速報 - 精技(2414)次交易(23)日除息3元，參考價54.3元
鉅亨網新聞中心
精技(2414-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。
首日參考價為54.3元，相較今日收盤價57.30元，息值合計為3.0元，股息殖利率5.24%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/23
|57.30
|3.0
|5.24%
|0.0
|2025/07/24
|44.35
|2.5
|5.64%
|0.0
|2024/07/25
|40.3
|2.2
|5.46%
|0.0
|2023/07/25
|37.25
|2.5
|6.71%
|0.0
|2022/07/25
|34.1
|2.8
|8.21%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤後速報 - 精技(2414)下週(7月23日)除息3元，預估參考價58.8元
- 盤中速報 - 精技(2414)大漲9.74%，報67.6元
- 營收速報 - 精技(2414)6月營收50.92億元年增率高達87.26％
- 盤中速報 - 精技(2414)大漲7.13%，報61.6元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇