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盤後速報 - 桓達(4549)下週(7月29日)除息3元，預估參考價93.4元

鉅亨網新聞中心

桓達(4549-TW)下週(7月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。

以今日(7月22日)收盤價96.40元計算，預估參考價為93.4元，息值合計為3.0元，股息殖利率3.11%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月22日)收盤價做計算，僅提供參考）

桓達(4549-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為製程自動化感測器之設計,生產與銷售。電機氣動控制元件之設計,生產與銷售。電子電力控制儀表等整合服務。近5日股價下跌1.25%，櫃買市場加權指數下跌6.25%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/29 96.40 3.0 3.11% 0.0
2025/09/02 140.5 0.0 0.0% 0.2
2025/07/29 135.0 4.1 3.04% 0.0
2024/10/24 170.5 0.0 0.0% 0.2
2024/07/18 148.0 4.0 2.7% 0.0

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