盤後速報 - 桓達(4549)下週(7月29日)除息3元，預估參考價93.4元
鉅亨網新聞中心
桓達(4549-TW)下週(7月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。
以今日(7月22日)收盤價96.40元計算，預估參考價為93.4元，息值合計為3.0元，股息殖利率3.11%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月22日)收盤價做計算，僅提供參考）
桓達(4549-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為製程自動化感測器之設計,生產與銷售。電機氣動控制元件之設計,生產與銷售。電子電力控制儀表等整合服務。近5日股價下跌1.25%，櫃買市場加權指數下跌6.25%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/29
|96.40
|3.0
|3.11%
|0.0
|2025/09/02
|140.5
|0.0
|0.0%
|0.2
|2025/07/29
|135.0
|4.1
|3.04%
|0.0
|2024/10/24
|170.5
|0.0
|0.0%
|0.2
|2024/07/18
|148.0
|4.0
|2.7%
|0.0
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