盤後速報 - 聚積(3527)下週(7月29日)除息1元，預估參考價56.7元
鉅亨網新聞中心
聚積(3527-TW)下週(7月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(7月22日)收盤價57.70元計算，預估參考價為56.7元，息值合計為1.0元，股息殖利率1.73%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月22日)收盤價做計算，僅提供參考）
聚積(3527-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路之設計。近5日股價下跌1.5%，櫃買市場加權指數下跌6.25%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/29
|57.70
|1.0
|1.73%
|0.0
|2025/07/29
|66.9
|2.0
|2.99%
|0.0
|2024/08/01
|88.0
|2.0
|2.27%
|0.0
|2023/07/21
|101.0
|4.0
|3.96%
|0.0
|2022/07/06
|118.0
|8.0
|6.78%
|0.0
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