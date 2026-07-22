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盤後速報 - 聚積(3527)下週(7月29日)除息1元，預估參考價56.7元

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聚積(3527-TW)下週(7月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(7月22日)收盤價57.70元計算，預估參考價為56.7元，息值合計為1.0元，股息殖利率1.73%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月22日)收盤價做計算，僅提供參考）

聚積(3527-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路之設計。近5日股價下跌1.5%，櫃買市場加權指數下跌6.25%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/29 57.70 1.0 1.73% 0.0
2025/07/29 66.9 2.0 2.99% 0.0
2024/08/01 88.0 2.0 2.27% 0.0
2023/07/21 101.0 4.0 3.96% 0.0
2022/07/06 118.0 8.0 6.78% 0.0

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