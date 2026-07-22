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盤後速報 - 連宇(2482)下週(7月29日)除息0.1元，預估參考價18.4元

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連宇(2482-TW)下週(7月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.1元。

以今日(7月22日)收盤價18.50元計算，預估參考價為18.4元，息值合計為0.1元，股息殖利率0.54%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月22日)收盤價做計算，僅提供參考）

連宇(2482-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為讀卡機及銷售點終端機之製造、銷售及買賣業務。IC卡讀卡機設備及其週邊設備、零配件之製造、銷售與買賣業務。視訊會議設備及其週邊設備及零配件之製造、銷售、按裝與買賣。近5日股價上漲1.37%，集中市場加權指數下跌1.13%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/29 18.50 0.1 0.54% 0.0
2025/07/08 19.05 0.61 3.2% 0.0
2024/07/18 40.8 1.0 2.45% 0.0
2023/07/18 69.6 1.49772 2.15% 0.0
2017/08/30 13.3 0.32 2.41% 0.0

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