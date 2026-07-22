盤後速報 - 連宇(2482)下週(7月29日)除息0.1元，預估參考價18.4元
鉅亨網新聞中心
連宇(2482-TW)下週(7月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.1元。
以今日(7月22日)收盤價18.50元計算，預估參考價為18.4元，息值合計為0.1元，股息殖利率0.54%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月22日)收盤價做計算，僅提供參考）
連宇(2482-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為讀卡機及銷售點終端機之製造、銷售及買賣業務。IC卡讀卡機設備及其週邊設備、零配件之製造、銷售與買賣業務。視訊會議設備及其週邊設備及零配件之製造、銷售、按裝與買賣。近5日股價上漲1.37%，集中市場加權指數下跌1.13%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/29
|18.50
|0.1
|0.54%
|0.0
|2025/07/08
|19.05
|0.61
|3.2%
|0.0
|2024/07/18
|40.8
|1.0
|2.45%
|0.0
|2023/07/18
|69.6
|1.49772
|2.15%
|0.0
|2017/08/30
|13.3
|0.32
|2.41%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 連宇(2482)急拉3%報18.7元，成交574張
- 盤中速報 - 連宇(2482)股價拉至漲停，漲停價20.0元，成交813張
- 盤中速報 - 連宇(2482)急拉3.17%報19.6元，成交587張
- 盤中速報 - 連宇(2482)大漲7.14%，報19.5元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇