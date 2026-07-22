鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-07-22 11:23

OpenAI 旗下 AI Agent 產品用戶數量快速攀升，在 ChatGPT Work 發表後不久即衝到千萬大關，與競爭對手 Anthropic 之間的市場角力持續升溫。

OpenAI Agent用戶衝到1,000萬，ChatGPT Work發表後需求翻倍。（圖：Shutterstock）

OpenAI 21 日（周二）宣布，旗下兩款 AI Agent 產品——面向編程場景的 Codex，以及面向綜合任務處理的 ChatGPT Work 合計用戶數已達 1,000 萬，較本月早些時候近乎翻倍。

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ChatGPT Work 上線為這一增長注入了動力。這一產品與 Anthropic 推出的協作工具 Cowork 定位相近，AI Agent 賽道的競爭格局隨之加速演變。

AI Agent 被業界視為繼基礎聊天機器人之後下一代核心產品形態。

與傳統對話式 AI 不同，AI Agent 產品能夠自主處理更複雜的多步驟任務，大幅降低用戶操作門檻。

OpenAI 的 AI Agent 業務擴張建立在龐大用戶生態之上。自 2022 年底 ChatGPT 發布以來，該產品已累積逾 9 億周活躍用戶，為 AI Agent 產品推廣提供了天然流量入口。

相比之下，當前 1,000 萬 AI Agent 用戶規模仍僅佔 ChatGPT 整體用戶基礎極小部分，意味著內部轉化空間依然充裕。