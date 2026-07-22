OpenAI Agent用戶衝到1,000萬 ChatGPT Work發表後需求翻倍
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
OpenAI 旗下 AI Agent 產品用戶數量快速攀升，在 ChatGPT Work 發表後不久即衝到千萬大關，與競爭對手 Anthropic 之間的市場角力持續升溫。
OpenAI 21 日（周二）宣布，旗下兩款 AI Agent 產品——面向編程場景的 Codex，以及面向綜合任務處理的 ChatGPT Work 合計用戶數已達 1,000 萬，較本月早些時候近乎翻倍。
ChatGPT Work 上線為這一增長注入了動力。這一產品與 Anthropic 推出的協作工具 Cowork 定位相近，AI Agent 賽道的競爭格局隨之加速演變。
AI Agent 被業界視為繼基礎聊天機器人之後下一代核心產品形態。
與傳統對話式 AI 不同，AI Agent 產品能夠自主處理更複雜的多步驟任務，大幅降低用戶操作門檻。
OpenAI 的 AI Agent 業務擴張建立在龐大用戶生態之上。自 2022 年底 ChatGPT 發布以來，該產品已累積逾 9 億周活躍用戶，為 AI Agent 產品推廣提供了天然流量入口。
相比之下，當前 1,000 萬 AI Agent 用戶規模仍僅佔 ChatGPT 整體用戶基礎極小部分，意味著內部轉化空間依然充裕。
如何將龐大基礎用戶轉化為 AI Agent 產品付費用戶，將是 OpenAI 下一階段商業化路徑的關鍵命題。
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