盤中速報 - 費城半導體大漲4.03%，報12217.35點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間21日10:32，費城半導體上漲473.5點（或4.03%），暫報12217.35點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-4.89%
- 近 1 月：-18.11%
- 近 3 月：+22.34%
- 近 6 月：+50.67%
- 今年以來：+65.8%
焦點個股
費城半導體成分股以泰瑞達(TER-US)領漲。泰瑞達(TER-US)上漲10.62%；連貫(COHR-US)上漲8.45%；美光科技(MU-US)上漲7.75%；應用材料(AMAT-US)上漲7.34%；安謀控股公司(ARM-US)上漲6.44%。
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