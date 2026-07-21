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盤中速報 - 費城半導體大漲4.03%，報12217.35點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間21日10:32，費城半導體上漲473.5點（或4.03%），暫報12217.35點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-4.89%
  • 近 1 月：-18.11%
  • 近 3 月：+22.34%
  • 近 6 月：+50.67%
  • 今年以來：+65.8%

焦點個股


費城半導體成分股以泰瑞達(TER-US)領漲。泰瑞達(TER-US)上漲10.62%；連貫(COHR-US)上漲8.45%；美光科技(MU-US)上漲7.75%；應用材料(AMAT-US)上漲7.34%；安謀控股公司(ARM-US)上漲6.44%。


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費城半導體12269.56-1.14%
泰瑞達369.585+0.03%
連貫312.39+0.06%
美光科技989.53+3.13%
應用材料563.75+1.77%
安謀控股公司276.105-2.57%

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