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盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲6.51%，報296.68美元

鉅亨網新聞中心

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間21日21:30股價上漲18.14美元，報296.68美元，漲幅6.51%，成交量22,932（股），盤中最高價296.68美元、最低價295.33美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-8.44%
  • 近 1 月：-16.54%
  • 近 3 月：-5.61%
  • 近 6 月：+28.86%
  • 今年以來：+76.45%

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美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

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