鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：MasTec公司(MTZ-US)EPS預估上修至9.12元，預估目標價為500.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對MasTec公司(MTZ-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.88元上修至9.12元，其中最高估值10.14元，最低估值8.08元，預估目標價為500.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值10.14(10.14)16.3520.8524.58
最低值8.08(8.08)9.3610.5916
平均值9.12(9.06)12.3516.4620.59
中位數9.12(8.88)12.0516.920.89

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值177.28億204.20億229.91億237.00億
最低值173.22億182.08億224.32億237.00億
平均值175.32億196.25億227.55億237.00億
中位數175.28億198.38億228.42億237.00億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.450.42-0.642.065.07
營業收入79.52億97.78億119.96億123.03億142.99億

詳細資訊請看美股內頁：
MasTec公司(MTZ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMTZ

相關行情

台股首頁我要存股
MasTec公司336.61+2.13%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty