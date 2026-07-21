鉅亨速報 - Factset 最新調查：MasTec公司(MTZ-US)EPS預估上修至9.12元，預估目標價為500.00元
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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對MasTec公司(MTZ-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.88元上修至9.12元，其中最高估值10.14元，最低估值8.08元，預估目標價為500.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|10.14(10.14)
|16.35
|20.85
|24.58
|最低值
|8.08(8.08)
|9.36
|10.59
|16
|平均值
|9.12(9.06)
|12.35
|16.46
|20.59
|中位數
|9.12(8.88)
|12.05
|16.9
|20.89
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|177.28億
|204.20億
|229.91億
|237.00億
|最低值
|173.22億
|182.08億
|224.32億
|237.00億
|平均值
|175.32億
|196.25億
|227.55億
|237.00億
|中位數
|175.28億
|198.38億
|228.42億
|237.00億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.45
|0.42
|-0.64
|2.06
|5.07
|營業收入
|79.52億
|97.78億
|119.96億
|123.03億
|142.99億
詳細資訊請看美股內頁：
MasTec公司(MTZ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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