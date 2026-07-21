鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：HDFC Bank Ltd. - ADR(HDB-US)EPS預估下修至1.67元，預估目標價為31.73元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共42位分析師，對HDFC Bank Ltd. - ADR(HDB-US)做出2027年EPS預估：中位數由1.71元下修至1.67元，其中最高估值1.93元，最低估值1.54元，預估目標價為31.73元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值1.93(1.93)2.32.542.67
最低值1.54(1.58)1.762.022.67
平均值1.68(1.72)1.952.272.67
中位數1.67(1.71)1.952.232.67

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值358.30億396.17億306.04億320.46億
最低值201.08億226.41億252.77億320.46億
平均值214.90億246.55億277.66億320.46億
中位數209.70億242.70億277.37億320.46億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS0.690.771.641.651.68
營業收入222.91億255.29億484.20億561.43億569.09億

詳細資訊請看美股內頁：
HDFC Bank Ltd. - ADR(HDB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSHDB

相關行情

台股首頁我要存股
HDFC Bank Ltd. - ADR23.6-10.5%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty