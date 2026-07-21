鉅亨速報 - Factset 最新調查：HDFC Bank Ltd. - ADR(HDB-US)EPS預估下修至1.67元，預估目標價為31.73元
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根據FactSet最新調查，共42位分析師，對HDFC Bank Ltd. - ADR(HDB-US)做出2027年EPS預估：中位數由1.71元下修至1.67元，其中最高估值1.93元，最低估值1.54元，預估目標價為31.73元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|1.93(1.93)
|2.3
|2.54
|2.67
|最低值
|1.54(1.58)
|1.76
|2.02
|2.67
|平均值
|1.68(1.72)
|1.95
|2.27
|2.67
|中位數
|1.67(1.71)
|1.95
|2.23
|2.67
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|358.30億
|396.17億
|306.04億
|320.46億
|最低值
|201.08億
|226.41億
|252.77億
|320.46億
|平均值
|214.90億
|246.55億
|277.66億
|320.46億
|中位數
|209.70億
|242.70億
|277.37億
|320.46億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|0.69
|0.77
|1.64
|1.65
|1.68
|營業收入
|222.91億
|255.29億
|484.20億
|561.43億
|569.09億
詳細資訊請看美股內頁：
HDFC Bank Ltd. - ADR(HDB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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