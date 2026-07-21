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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Circle Internet Group, Inc. Class A(CRCL-US)EPS預估上修至0.8元，預估目標價為128.00元

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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Circle Internet Group, Inc. Class A(CRCL-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.76元上修至0.8元，其中最高估值1.44元，最低估值0.54元，預估目標價為128.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.44(1.44)3.2257.13
最低值0.54(0.54)0.911.23
平均值0.9(0.9)1.662.765
中位數0.8(0.76)1.542.455.43

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值34.46億52.84億69.71億91.05億
最低值27.59億31.80億36.58億63.59億
平均值30.45億40.48億53.16億74.88億
中位數30.07億40.34億52.46億72.44億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年
EPS-3.451.200.70-0.29
營業收入7.72億14.50億16.76億27.47億

詳細資訊請看美股內頁：
Circle Internet Group, Inc. Class A(CRCL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCRCL

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